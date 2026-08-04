Инвестор о втором фахверковом складе в Железнодорожном: «Он пока на стопе»

«Он пока на стопе. Работы там будут те же: разобрать и собрать хотя бы контур, но что делать внутри, мне пока непонятно. Кроме того, мы ждем, когда будет программа по вовлечению ОКН в экономический оборот. Та, которая была. Нам обещали, что с нового года она должна перезапуститься», — сообщил Воронин.