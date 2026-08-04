Инвестор о втором фахверковом складе в Железнодорожном: «Он пока на стопе»

В Железнодорожном приостановлены реконструкция и восстановление одного из фахверковых складов в историческом центре поселка. О причинах приостановки «Новому Калининграду» сообщил руководитель компании «Бартия» Вячеслав Воронин (компания «Бартия» занимается восстановлением фахверковых складов, крайсхауса в Железнодорожном).
«Он пока на стопе. Работы там будут те же: разобрать и собрать хотя бы контур, но что делать внутри, мне пока непонятно. Кроме того, мы ждем, когда будет программа по вовлечению ОКН в экономический оборот. Та, которая была. Нам обещали, что с нового года она должна перезапуститься», — сообщил Воронин.
Гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых (его компания занимается восстановлением складов) уточнил, что часть противоаварийных работ в упомянутом складе уже проведена.
«Там убрали весь мусор и аварийные участки, которые могли обвалиться. Я так понимаю, заказчик сейчас на стадии осознания: что делать и как приспосабливать. Нужно либо такое же здание там ставить, либо придумывать ему какую-то новую функцию», — пояснил Щербатых.
В том фахверковом складе, где работы начались в декабре 2023 года, как уверяет Щербатых, отделка должна завершиться до конца этого года.
«Сейчас очень сложно говорить о запуске подобных объектов. Однако функция ОКН там соблюдена, и комиссии мы в этом году наверняка объект сдадим. Но по бизнесу мне понять сложно, этот вопрос стоит задавать уже инвестору», -заключил он.
В январе текущего года руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил «Новому Калининграду», что процесс реконструкции фахверковых складов в Железнодорожном власти оценивают как позитивное событие, несмотря на то, что для восстановления объектов их пришлось разбирать до уровня фундамента.
Руководитель Службы напомнил, что до критического состояния здания довели бывшие собственники (в 1991 году склады перешли в собственность Сергея Бочкова и Вячеслава Пивоварова — прим. «Нового Калининграда»), после чего они бесконечно затягивали и запутывали судебные разбирательства.
В октябре прошлого года директор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых сообщал, что в восстановленном здании собственник рассчитывает открыть «Дом часовщика».
О том, что здания будут внешне иметь исторический облик, инвестор Вячеслав Воронин рассказывал «Новому Калининграду» в ноябре 2024 года, когда внутренний контур склада начали отстраивать из современного кирпича. Соседнее здание склада, как уверял Воронин, ждёт та же судьба, так как деревянные детали за долгие годы успели сгнить, а кирпич посыпаться. В мае 2025 года Щербатых говорил, что фахверк бывших складов в центре Железнодорожного будет не декоративным, а настоящим.
Здание левого фахверкового склада было выкуплено инвестором в 2022 году, а правое — в октябре 2023 года. До этого здания переживали период упадка, продолжавшийся более 20 лет.