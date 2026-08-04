Не принуждать: новый подход к работе закрепили ГОСТом

Ключевая идея стандарта — эффективность труда растёт там, где работника не заставляют, а мотивируют и вовлекают. В документе прямо говорится, что поощрение и поддержка участия в работе дают более устойчивый результат, чем принуждение. Поэтому работодателям предлагают сделать нормой регулярный диалог с персоналом: проводить консультации, делиться важной информацией и учитывать мнение сотрудников при принятии решений. При этом важно создавать условия, в которых каждый сможет внести свой вклад, а принцип «равный — равному» станет естественной частью корпоративной культуры. Не менее значимой считается и своевременная обратная связь — она помогает людям понимать, насколько их усилия ценны и полезны.