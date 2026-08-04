Не принуждать: новый подход к работе закрепили ГОСТом

С 1 февраля 2027 года в России начнёт действовать новый государственный стандарт в сфере охраны труда и управления безопасностью рабочего процесса.
Ключевая идея стандарта — эффективность труда растёт там, где работника не заставляют, а мотивируют и вовлекают. В документе прямо говорится, что поощрение и поддержка участия в работе дают более устойчивый результат, чем принуждение. Поэтому работодателям предлагают сделать нормой регулярный диалог с персоналом: проводить консультации, делиться важной информацией и учитывать мнение сотрудников при принятии решений. При этом важно создавать условия, в которых каждый сможет внести свой вклад, а принцип «равный — равному» станет естественной частью корпоративной культуры. Не менее значимой считается и своевременная обратная связь — она помогает людям понимать, насколько их усилия ценны и полезны.
Стандарт уделяет особое внимание ясности рабочих задач. Сотрудник должен чётко представлять, что от него требуется и какой смысл несёт конкретное поручение. Одновременно документ предостерегает от ситуаций, которые подрывают продуктивность: неопределённости в обязанностях, хаотичной нагрузки и размытых функций. Работодателям рекомендуют регулярно пересматривать задания, графики и должностные инструкции, избегая при этом изнуряющего темпа работы и непредсказуемых расписаний — они способны быстро истощать ресурсы персонала.
Важное место в новом ГОСТе занимает психологический климат. В коллективе не должно быть места травле, изоляции отдельных сотрудников или проявления неравенства. Руководителям, в свою очередь, не следует скрывать значимую информацию или использовать власть в ущерб команде: прозрачность и уважительное отношение рассматриваются как основа надёжного и продуктивного взаимодействия.