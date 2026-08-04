FESCO приостанавливает прием заявок на отправки через акваторию Черного моря

После повреждения экипаж организованно покинул судно. Все 17 членов команды были спасены. Лихачев отмечал, что контейнеровоз перевозил гражданские грузы — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов, и назвал произошедшее «пиратством» и «морским разбоем».