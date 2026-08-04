Полный гид по детскому досугу в Москве: зоопарк, выставки, фестивали, спорт, музеи, спектакли

~Московский цирк Никулина на Цветном бульваре~ открылся в 1880 году и за свою долгую историю стал легендой. Здесь блистали Дуровы, Лазаренко, Кио, а главной звездой на долгие годы оставался великий клоун Юрий Никулин. В годы войны представления не прекращались, а после реконструкции цирк обрел новую жизнь. Сегодня это современная площадка с уникальной атмосферой, где традиции соседствуют с новаторством. Зрительный зал бережно воссоздан в историческом облике и вмещает более 2000 гостей. Цирк славится семейными и детскими шоу, которые идут в каникулы, а еще здесь помнят каждого, кто выходил на манеж. Приходите за смехом, чудесами и живым общением с артистами.