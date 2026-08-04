На модернизацию промышленности Ростовской области направили более 2,5 млрд рублей

На реализацию мероприятий по модернизации промышленности и повышению энергоэффективности предприятий Ростовской области в первом полугодии 2026 года направили 2,52 млрд руб. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие промышленности», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
По данным документа, кассовое исполнение по этому направлению составило 92,4% от объема средств, предусмотренных на отчетный период. Основной объем финансирования обеспечили внебюджетные источники — собственные и привлеченные средства предприятий, направленные на реализацию проектов по модернизации производств и внедрению энергоэффективных технологий.
В отчете также отмечается, что в первом полугодии в регионе началась реализация трех новых проектов по модернизации производств с установкой энергоэффективного оборудования, продолжилась работа по сопровождению инвестиционных проектов предприятий, а также велся мониторинг выполнения мероприятий по повышению энергетической эффективности промышленного комплекса. Рисков недостижения запланированных результатов региональные власти не ожидают.