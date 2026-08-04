На модернизацию промышленности Ростовской области направили более 2,5 млрд рублей

В отчете также отмечается, что в первом полугодии в регионе началась реализация трех новых проектов по модернизации производств с установкой энергоэффективного оборудования, продолжилась работа по сопровождению инвестиционных проектов предприятий, а также велся мониторинг выполнения мероприятий по повышению энергетической эффективности промышленного комплекса. Рисков недостижения запланированных результатов региональные власти не ожидают.