В Советске перед мусорными контейнерами устанавливают камеры наблюдения

В Советске с теми, кто нарушает правила, выбрасывая мусор, ведут борьбу с помощью камера. 216 камер видеонаблюдения было установлено за 2025−2026 гг на территории городского округа. Речь идет о камерах системы «Безопасный город», из которых 11 расположены на контейнерных площадках, три оснащены функцией звукового предупреждения.