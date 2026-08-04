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Пловец из Ленобласти взял золото на Спартакиаде учащихся России

Турнир собрал спортсменов из 53 регионов страны.

Источник: Национальные проекты России

Финал XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России в дисциплине «плавание» состоялся в Пензе 27−31 июля в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Пловец из Ленинградской области Тимофей Михайлов выиграл золотую медаль, сообщили в региональном центре спортивной подготовки по водным видам спорта.

Состязания прошли на базе Дворца водных видов спорта «Сура». Участие приняли пловцы из 53 регионов России. Тимофей Михайлов, тренирующийся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Свирь», занял первое место. Он проплыл баттерфляем дистанцию в 50 метров за 25.05 секунды.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.