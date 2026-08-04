Триатлонисты из Волгоградской области взяли серебро на спартакиаде в Уфе

Отметим, что для двоих участников эта медаль стала уже второй наградой Спартакиады. Так, 1 августа на олимпийской дистанции в индивидуальном зачете Валентина Рясова завоевала серебро в женской гонке, а Денис Колобродов в тот же день поднялся на вторую ступень пьедестала в мужском триатлоне.