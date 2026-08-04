Триатлонисты из Волгоградской области взяли серебро на спартакиаде в Уфе

Сборная Волгоградской области заняла второе место по итогам состязаний по триатлону Спартакиады народов России, сообщили в комитете физической культуры и спорта региона. Соревнования прошли с 31 июля по 3 августа в Уфе в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Волгоградскую область представили Денис Колобродов, Валентина Рясова, Дарья Захарова и Антон Пономарев. Ребята — учащиеся центра спортивной подготовки «Олимп». За 1 час 6 минут и 55 секунд они прошли дистанцию, уступив сборной Москвы на 17 секунд. Бронза досталась первой команде Санкт-Петербурга.
Отметим, что для двоих участников эта медаль стала уже второй наградой Спартакиады. Так, 1 августа на олимпийской дистанции в индивидуальном зачете Валентина Рясова завоевала серебро в женской гонке, а Денис Колобродов в тот же день поднялся на вторую ступень пьедестала в мужском триатлоне.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.