В Перми вспыхнул пожар на производственном объекте

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пожар возник на производственном объекте в Перми, происходит горение емкости с дизельным топливом, площадь пожара уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«В Перми огнеборцы МЧС ликвидируют пожар на производственном объекте. Пожар произошел по адресу: улица Соликамская», — говорится в сообщении.
Уточняется, что происходит горение емкости с дизельным топливом. Площадь пожара уточняется. К тушению привлечены 64 человека и 16 единиц техники.
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