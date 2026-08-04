Пятеро сотрудников МЧС ранены при повторной атаке дрона в Белгородской области

Пожарные приехали для ликвидации возгорания грузового транспорта, возникшего в результате удара БПЛА. Во время их выезда с места происшествия произошла повторная атака дрона. Удар пришелся по служебной машине. В результате инцидента получила повреждения пожарная техника.
За прошедшие сутки Белгородская область подверглась 125 ударам со стороны Украины. Один мирный житель погиб, еще 24 человека пострадали.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше