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В Тульской области провели первую экскурсию на новом туристическом автобусе

Пассажиры рейса отправились на Куликово поле.

Источник: Национальные проекты России

Первый выезд туристического автобуса, выделенного по поручению губернатора Тульской области, состоялся 1 августа. Инициатива направлена на реализацию целей и задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве туризма.

Пассажиры пилотного рейса отправились на Куликово поле. Руководитель музея Куликовской битвы в деревне Моховое Олег Вронский познакомил гостей с процессом создания уникального объекта, который был открыт в 2016 году.

Для посетителей провели экскурсию по основной экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение», которая представляет летописную и научную трактовку событий 8 сентября 1380 года, а главное — реликвии Куликовской битвы. Также со смотровой площадки музея можно увидеть поле сражения и знаменитую Зеленую Дубраву.

В завершение путешествия туристы побывали на Красном холме. Там в 1850 году был воздвигнут первый монумент в честь победы над войском Мамая —памятник-колонна Дмитрию Донскому по проекту А. П. Брюллова, отлитый из металла.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.