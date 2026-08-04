Господдержка казачьих обществ Ростовской области превысила 2,2 млрд рублей

Программа объединяет несколько направлений расходов. Наиболее крупные из них — развитие системы образовательных организаций с казачьим компонентом (1,09 млрд руб.), создание условий для привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе (782,1 млн руб.), а также развитие казачьих кадетских образовательных учреждений (294,5 млн руб.). Кроме того, около 42,3 млн руб. предусмотрено на обеспечение реализации самой программы.