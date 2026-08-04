Господдержка казачьих обществ Ростовской области превысила 2,2 млрд рублей

На реализацию государственной программы поддержки казачьих обществ Ростовской области в 2026 году предусмотрено 2,21 млрд руб. По итогам первого полугодия на эти цели уже направили 1 млрд руб., или 46,2% годового объема. Это следует из отчета о реализации программы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Основным получателем бюджетных средств остается департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области. На его мероприятия приходится 1,91 млрд руб., что составляет около 89% общего финансирования программы. Еще 233,4 млн руб. предусмотрено министерству строительства, архитектуры и территориального развития региона, которое отвечает за реализацию строительных проектов, связанных с казачьим образованием.
Программа объединяет несколько направлений расходов. Наиболее крупные из них — развитие системы образовательных организаций с казачьим компонентом (1,09 млрд руб.), создание условий для привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе (782,1 млн руб.), а также развитие казачьих кадетских образовательных учреждений (294,5 млн руб.). Кроме того, около 42,3 млн руб. предусмотрено на обеспечение реализации самой программы.
Согласно документу, по итогам первого полугодия рисков недостижения основных показателей программы не выявлено. До конца года власти рассчитывают выполнить все запланированные мероприятия, включая развитие казачьего образования, поддержку казачьих обществ и сохранение культурных традиций донского казачества.