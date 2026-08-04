На Дону экс-чиновнице запросили восемь лет колонии за участие в мошенничестве

Наталью Демидову обвинили в покушении на мошенничество при получении выплат, в мошенничестве при получении выплат, а также в в соучастии при служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 2 ст. 292, ч. 1 и ч. 2 ст. 305 УК РФ).