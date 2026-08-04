теракт, отключение воды, защитник из Марокко

«От имени администрации Воронежа и от себя лично присоединяюсь к словам скорби по тем, кто погиб в Архипо‑Осиповке, и к поддержке всех, кто пострадал. Это очень горькие новости. Семь оборвавшихся жизней, десятки раненых — и за каждой цифрой своя история, своя семья, своё горе. Соболезную семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Когда такое происходит, хочется просто сказать: мы с вами, мы рядом».