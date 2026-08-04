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теракт, отключение воды, защитник из Марокко

Вечером 4 августа vrn.aif.ru делится подборкой главных новостей Воронежской области за день.

Источник: АиФ Воронеж

Вечером вторника, 4 августа, vrn.aif.ru рассказывает о главных новостях Воронежской области за день. Так, прошлой ночью над регионом уничтожили три беспилотника, которые пытались атаковать три района. Накануне ВСУ ударили по мирным жителям в курортном селе Архипо-Осиповка. В числе раненых в результате теракта две женщины из Воронежской области. Пострадавших госпитализировали. Подробнее об этом и многом другом — в нашем материале.

Угроза удара: три беспилотника ликвидировали в Воронежской области.

В ночь на 4 августа три беспилотника пытались атковать регион. Все они были уничтожены, сообщил губернатор Александр Гусев.

Уточняется, что БПЛА были сбиты в небе над тремя районами. Пострадавших и разрушений нет. Отбой беспилотной опасности в области объявили сегодня в 7:27.

Чудовищный теракт: две жительницы Воронежской области пострадали в Архипо-Осиповке.

3 августа ВСУ ударили по мирным жителям в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края. В результате атаки семь человек погибли, 58 пострадали. В числе раненых оказались две жительницы Воронежской области 56 и 47 лет. Женщин госпитализировали, им оказана вся необходимая помощь. Воронежские медики находятся на связи с коллегами из Краснодарского края.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким тех, кто стал жертвами этого чудовищного теракта. Сил и стойкости — всем раненым», — сказал Александр Гусев.

К словам соболезнования присоединился мэр Воронежа Сергей Петрин:

«От имени администрации Воронежа и от себя лично присоединяюсь к словам скорби по тем, кто погиб в Архипо‑Осиповке, и к поддержке всех, кто пострадал. Это очень горькие новости. Семь оборвавшихся жизней, десятки раненых — и за каждой цифрой своя история, своя семья, своё горе. Соболезную семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Когда такое происходит, хочется просто сказать: мы с вами, мы рядом».

35 часов без воды: в трех районах Воронежа отключат холодное водоснабжение.

В Коминтерновском, Ленинском и Советском районах с 22:00 7 августа до 9:00 9 августа отключат воду. Это связано с масштабными работами на сетях холодного водоснабжения, пояснил глава города.

«Компания “РВК-Воронеж” в рамках инвестиционной программы реализует комплекс мероприятий, которые критически важны для надежности системы водоснабжения города. Мы не раз сталкивались с аварийными ситуациями на чугунном водоводе (“тысячнике”) в микрорайоне Подгорное — замену запорной арматуры большого диаметра мы сейчас и проводим. Эти работы позволят существенно снизить риски аварий в будущем и обеспечить стабильную подачу воды», — сказал Сергей Петрин.

Параллельно продолжается подготовка к предстоящему отопительному периоду. Чтобы выполнить весь комплекс работ, необходимо временно остановить водоподъемную станцию.

Новый защитник: в воронежский «Факел» перешёл футболист из Марокко.

26-летний марокканский крайний защитник Ходейфа Эль-Мхассани перешел в воронежский «Факел» на правах свободного агента, сообщили в пресс-службе команды.

Предыдущим клубом игрока был «ФУС Рабат», за который он провел 53 матча, забил четыре мяча и отдал три голевых передачи. Контракт защитника рассчитан по схеме «2+1».

Трое погибли: в июле в Воронеже пропали 114 человек.

114 человек пропали без вести в Воронежской области в июле. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», 79 из них удалось найти живыми. Трех пропавших обнаружили погибшими.

Также добровольцы нашли родственников девяти потерявшихся. Еще девять заявок остались неподтвержденными. Поиски десяти человек продолжаются.

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