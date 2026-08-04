В Тольятти реконструируют Центральный парк культуры и отдыха

Подготовительные работы уже начались. Реконструкция завершится этой осенью, она коснется территории, прилегающей к шахматному павильону. Само здание будет отремонтировано, рядом появится амфитеатр. Также поставят арт-объекты, стилизованные под атомы и молекулы. Они будут нести в том числе образовательную функцию: расскажут детям о природных явлениях, химических реакциях и других процессах. Все деревья будут сохранены, также там высадят саженцы и молодые кустарники. Кроме того, на территории поставят видеонаблюдение и установят автополив для газона.