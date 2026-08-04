Из Москвы в Курскую область отправили гуманитарный груз

Флагманский штаб проекта «Москва помогает» направил в Курскую область гуманитарный груз, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Организация волонтерской деятельности и привлечение подрастающего поколения к участию в ней соответствует задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
«С 2022 года к проекту “Москва помогает” присоединились более 87 тысяч горожан и 825 столичных организаций. Вместе они передали свыше 5,1 миллиона единиц необходимых товаров, а волонтерский корпус объединил более 19 тысяч человек», — рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.
В состав гуманитарного груза вошли средства личной гигиены, одежда, детские товары, канцелярские принадлежности и предметы первой необходимости. Их передали жители столицы, образовательные учреждения, компании и некоммерческие организации.
Присоединиться к подготовке гуманитарных грузов можно в роли добровольца. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте ресурсного центра «Мосволонтер» и выбрать доступную смену. Актуальный перечень, адреса штабов, график их работы и рекомендации по подготовке вещей есть на сайте.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.