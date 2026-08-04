В Москве 2−6 сентября пройдет Кубок мэра по конному спорту

В соревнованиях примут участие более 250 наездников. Среди них — признанные мастера и звезды российского конного спорта. Состязания пройдут на двух площадках: в конноспортивном комплексе «Битца» и в Центре национальных конных традиций на ВДНХ. Ознакомиться с полным расписанием можно на сайте. Вход для зрителей свободный.