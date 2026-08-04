В Москве 2−6 сентября пройдет Кубок мэра по конному спорту

Кубок мэра Москвы по конному спорту состоится с 2 по 6 сентября, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Мероприятие отвечает задачам государственной программы «Спорт России».
Программа включает четыре дисциплины: конкур, выездку, троеборье и джигитовку. Уточняется, что первые три — олимпийские виды спорта. А джигитовка — это национальное направление и традиционное искусство всадников, выполняющих упражнения на владение оружием и демонстрирующих гимнастические и акробатические трюки на высокой скорости.
В соревнованиях примут участие более 250 наездников. Среди них — признанные мастера и звезды российского конного спорта. Состязания пройдут на двух площадках: в конноспортивном комплексе «Битца» и в Центре национальных конных традиций на ВДНХ. Ознакомиться с полным расписанием можно на сайте. Вход для зрителей свободный.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.