Власти выдали 20 работникам соцсферы жилищные сертификаты по 2,5 млн руб

Жилищные сертификаты для медработников действуют с 2023 года, за три года их получили 80 человек, 62 из них приобрели собственное жилье. Для отдельных категорий работников бюджетных учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сертификаты были введены в 2025 году. За все время им выдано 29 жилищных сертификатов, 27 из них уже реализовано.