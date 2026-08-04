Власти выдали 20 работникам соцсферы жилищные сертификаты по 2,5 млн руб

В Калининградской области 20 медиков и работников соцзащиты получили жилищные сертификаты по 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства области.
Жилищные сертификаты для медработников действуют с 2023 года, за три года их получили 80 человек, 62 из них приобрели собственное жилье. Для отдельных категорий работников бюджетных учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сертификаты были введены в 2025 году. За все время им выдано 29 жилищных сертификатов, 27 из них уже реализовано.
«На меру поддержки имеют право не только молодые кадры, но и ветераны отрасли со стажем более 20 лет», — отметили в правительстве. Условия получения меры поддержки отражены в региональных постановлениях — для медицинских работников, для работников сферы социальной защиты населения.