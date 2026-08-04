«Новой нормой стала гетерогенная ИТ-инфраструктура»

Сегодня новой нормой для многих российских организаций стала гетерогенная, то есть смешанная, ИТ-инфраструктура. Часть сервисов в ней уже переведена на отечественное ПО, а часть продолжает работать на зарубежных решениях. Основные сложности связаны с совместимостью различных компонентов и необходимостью привлекать больше технических специалистов, чем при управлении единой технологической средой.