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В Сочи прошел летний фестиваль ГТО

В событии приняли участие около 100 человек.

Источник: Национальные проекты России

Летний фестиваль ГТО провели в преддверии Дня физкультурника на территории детско-юношеской спортивной школы № 1 в Сочи в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в агентстве инноваций и коммуникаций города.

Праздник начался с торжественной церемонии вручения золотых знаков отличия ГТО. Начинающие спортсмены вышли на одну спортивную площадку с титулованными атлетами: победительницей международного турнира по ушу Moscow wushu stars Аполинарией Кожевниковой, серебряным призером первенства Европы по спортивной борьбе в дисциплине «грэпплинг» Вероникой Зияевой, серебряным призером Кубка Европы по дзюдо Селимой Алхановой и другими.

В мероприятии приняли участие около 100 человек. Они выполнили нормативы по прыжкам в длину, бегу на различные дистанции, наклонам вперед, отжиманиям, подтягиваниям, упражнениям на пресс и стрельбе из электронного оружия.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.