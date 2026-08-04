В Сочи прошел летний фестиваль ГТО

Летний фестиваль ГТО провели в преддверии Дня физкультурника на территории детско-юношеской спортивной школы № 1 в Сочи в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в агентстве инноваций и коммуникаций города.
Праздник начался с торжественной церемонии вручения золотых знаков отличия ГТО. Начинающие спортсмены вышли на одну спортивную площадку с титулованными атлетами: победительницей международного турнира по ушу Moscow wushu stars Аполинарией Кожевниковой, серебряным призером первенства Европы по спортивной борьбе в дисциплине «грэпплинг» Вероникой Зияевой, серебряным призером Кубка Европы по дзюдо Селимой Алхановой и другими.
В мероприятии приняли участие около 100 человек. Они выполнили нормативы по прыжкам в длину, бегу на различные дистанции, наклонам вперед, отжиманиям, подтягиваниям, упражнениям на пресс и стрельбе из электронного оружия.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.