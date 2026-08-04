В России запустили первый бесплатный сервис поиска свободных элеваторов

«Мы увидели простую, но очень болезненную проблему рынка: чтобы найти свободный элеватор, агропроизводителям и трейдерам приходится обзванивать десятки компаний, тратя часы, а иногда и дни. Мы решили изменить этот процесс и запустили первый в России агрегатор свободных элеваторных мощностей с отображением на единой карте. Теперь пользователь может сразу увидеть доступные элеваторы, сравнить варианты и отправить заявку в едином окне. Мы строим сервис, в котором аграрий или трейдер может не тратить время на поиск и переговоры, а просто описать свою задачу и сделать предложение элеватору. Это принципиально новый пользовательский опыт для отрасли», — отметил генеральный директор экосистемы для агробизнеса «Поле.рф» Евгений Белов.