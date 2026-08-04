В России запустили первый бесплатный сервис поиска свободных элеваторов

Пилотный сервис поиска свободных элеваторов запустили в России, сообщили на платформе для агробизнеса «Поле.рф».
Цифровой агрегатор свободных мощностей для хранения и обработки урожая позволяет пользователям разместить заявку с параметрами партии зерна — культурой, объемом, сроками и логистикой — и получить предложения от релевантных элеваторов в нужном регионе. Это сокращает время на поиск свободного элеватора и повышает прозрачность условий сотрудничества. Для отправки заявки достаточно выбрать элеватор, указать параметры размещения урожая и оставить контактные данные для обратной связи. В свою очередь, элеваторы получают доступ к актуальному спросу и могут принимать больше релевантных предложений.
«Мы увидели простую, но очень болезненную проблему рынка: чтобы найти свободный элеватор, агропроизводителям и трейдерам приходится обзванивать десятки компаний, тратя часы, а иногда и дни. Мы решили изменить этот процесс и запустили первый в России агрегатор свободных элеваторных мощностей с отображением на единой карте. Теперь пользователь может сразу увидеть доступные элеваторы, сравнить варианты и отправить заявку в едином окне. Мы строим сервис, в котором аграрий или трейдер может не тратить время на поиск и переговоры, а просто описать свою задачу и сделать предложение элеватору. Это принципиально новый пользовательский опыт для отрасли», — отметил генеральный директор экосистемы для агробизнеса «Поле.рф» Евгений Белов.
По словам команды разработчиков, сервис будет развиваться по мере накопления пользовательского опыта. Среди возможных направлений — расширение функционала для трейдеров, углубленная аналитика по загрузке мощностей в разрезе регионов и интеграция с логистическими сервисами платформы.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.