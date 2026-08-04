Исследование: В июле в Калининграде увеличилась стоимость «квадрата» в новостройках

В июле в Калининграде увеличилась стоимость квадратного метра в новостройках. Показатель вырос на 1,6% за месяц. Информацию об этом опубликовали на портале «Мир квартир».
Аналитики провели исследование по 70 крупным городам страны и замерили уровень средних цен на новостройки в июле. В Калининграде средняя стоимость квадратного метра составила 167 459 рублей. Цена квартиры в новостройке за месяц выросла на 1,3% и достигла 8,9 миллиона рублей.
В среднем по России квадратный метр подорожал на 2,8% — до 164 581 рубля. Больше всего растут цены в Сочи, Махачкале и Санкт-Петербурге. Общая цена квартиры в российских городах в среднем увеличилась на 2% до 8,5 миллиона.
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