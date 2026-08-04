Исследование: В июле в Калининграде увеличилась стоимость «квадрата» в новостройках

В среднем по России квадратный метр подорожал на 2,8% — до 164 581 рубля. Больше всего растут цены в Сочи, Махачкале и Санкт-Петербурге. Общая цена квартиры в российских городах в среднем увеличилась на 2% до 8,5 миллиона.