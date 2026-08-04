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В селе Ширяево Самарской области пройдет фестиваль «Репин навсегда»

Для посетителей выступит Волжский народный хор.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль искусств «Репин навсегда» состоится 5 августа в селе Ширяево Самарской области в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в администрации городского округа Жигулевск.

Мероприятие пройдет в филиале Самарского областного художественного музея — в историко-музейном комплексе. На фестивале гости смогут посетить мастер-классы по скетчингу, ксилографии, изготовлению кожаных браслетов и другие. Пройдет также репинский пленэр известных самарских художниц Анны Сливковой и Евгении Тарасовой.

В ходе фестиваля состоится открытие выставки «Илья Репин и художники Абрамцевского кружка. Печатная графика XIX-XX веков из собрания Музея-заповедника “Абрамцево”». Кроме того, для посетителей выступит Волжский народный хор.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.