Для сообщения с Калининградской областью предложили увеличить господдержку авиа- и ж/д перевозок

«Ситуация, когда туристы не могут вернуться из Калининграда в Москву, недопустима. На август билетов на поезд практически нет, а перелёт в конце месяца стоит до 17 тысяч рублей в одну сторону. Для многих это неподъёмно. С той же проблемой регулярно сталкиваются и калининградцы, когда едут к родным, на лечение, учёбу или работу», — считает политик.