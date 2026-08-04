Для сообщения с Калининградской областью предложили увеличить господдержку авиа- и ж/д перевозок

В ЛДПР предложили увеличить господдержку авиационного и железнодорожного сообщения Калининградской области с «большой» Россией. Об этом, ссылаясь на первого замруководителя центрального аппарата партии Александра Курдюмова, пишет «Газета.Ru» во вторник, 4 августа.
«Ситуация, когда туристы не могут вернуться из Калининграда в Москву, недопустима. На август билетов на поезд практически нет, а перелёт в конце месяца стоит до 17 тысяч рублей в одну сторону. Для многих это неподъёмно. С той же проблемой регулярно сталкиваются и калининградцы, когда едут к родным, на лечение, учёбу или работу», — считает политик.
По замыслу Курдюмова, в сезоны отпусков и каникул перевозчикам следует выделять больше билетов и дополнительные квоты. За резкими скачками цен, по его мнению, должна постоянно следить ФАС. Необходимость таких мер представитель ЛДПР объяснил в том числе ограничениями на железнодорожный транзит через ЕС, из-за которых в одном поезде можно перевозить не более 300 пассажиров.
Предложения Калининградской области по субсидированию авиабилетов включили в проект концепции федерального бюджета на ближайшие три года.