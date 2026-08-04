В городскую поликлинику № 21 Казани поступило новое оборудование

Отделение реабилитации городской поликлиники № 21 Казани пополнилось новым оборудованием при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан.
Так, медучреждение получило многофункциональный физиотерапевтический аппарат для электролечения. Он снимает боль, уменьшает воспаления и ускоряет заживление тканей с помощью электрических токов. Также поступило два магнитотерапевтических аппарата «ПОЛИМАГ-01М», он улучшает кровообращение, снимает отеки и помогает при заболеваниях суставов и нервной системы.
Аппарат для низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5ДС» эффективно борется с болевыми синдромами и восстанавливает тонус мышц. Пациенты после травм и инсультов смогут заниматься на новом тренажере с параллельными брусьями. А велоэргометр подойдет для бережной кардионагрузки, укрепления мышц ног и повышения общей выносливости.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.