В Перми произошел пожар на Камском заводе масел

По данным МЧС, в Перми произошел пожар на производственном объекте на улице Соликамской. «По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение емкости с дизельным топливом», — сообщает МЧС. Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечено более 60 человек и 16 единиц техники.
По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о «Камском заводе масел».
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше