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В Перми произошел пожар на Камском заводе масел

По данным МЧС, в Перми произошел пожар на производственном объекте на улице Соликамской. «По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение емкости с дизельным топливом», — сообщает МЧС. Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечено более 60 человек и 16 единиц техники.

По данным МЧС, в Перми произошел пожар на производственном объекте на улице Соликамской. «По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение емкости с дизельным топливом», — сообщает МЧС. Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечено более 60 человек и 16 единиц техники.

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о «Камском заводе масел».

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