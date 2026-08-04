Житель Ростова-на-Дону арестован за смертельный удар ножом

Трагедия произошла 31 июля 2026 года в квартире на улице Ерёменко. По данным следствия, мужчина распивал спиртные напитки вместе со знакомым. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил приятеля ножом в бедро. Полученное колото‑резаное ранение оказалось смертельным — потерпевший скончался на месте.