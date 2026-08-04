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Житель Ростова-на-Дону арестован за смертельный удар ножом

Об этом сообщает региональный Следком.

В Ростове‑на‑Дону 50‑летний местный житель заключён под стражу: его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Уголовное дело возбуждено Советским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ростовской области.

Трагедия произошла 31 июля 2026 года в квартире на улице Ерёменко. По данным следствия, мужчина распивал спиртные напитки вместе со знакомым. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил приятеля ножом в бедро. Полученное колото‑резаное ранение оказалось смертельным — потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого задержали сразу после преступления. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все детали произошедшего.