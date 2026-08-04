В Москве наградили победителей чемпионата «АртМастерс» в категории «Юниоры»

Награды вручили за индивидуальные достижения в 12 направлениях соревнований и командные проекты финалистов. В шестом сезоне юниорского чемпионата приняли участие более 5 тыс. человек в возрасте от 14 до 17 лет. В финал вышли 120 участников из 44 регионов России. По 10 талантов в каждой из 12 творческих компетенций: 3D-дизайнер, веб-дизайнер, видеомонтажер, видеооператор, звукорежиссер кино и медиа, клипмейкер, композитор популярной музыки, продюсер, стилист, сценарист, фотограф, художник-аниматор.