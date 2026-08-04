В Москве наградили победителей чемпионата «АртМастерс» в категории «Юниоры»

Торжественная церемония награждения победителей Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» в возрастной категории «Юниоры» состоялась в Третьяковской галерее в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.
«“АртМастерс” — один из важнейших партнеров Министерства просвещения Российской Федерации. Проект существенно дополняет систему дополнительного образования и помогает развивать творческие способности школьников. Особенно ценно, что участники направления “Юниоры” выходят за рамки базовых навыков и становятся по-настоящему подготовленными специалистами. За этими молодыми профессионалами будущее отрасли», — отметил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.
Награды вручили за индивидуальные достижения в 12 направлениях соревнований и командные проекты финалистов. В шестом сезоне юниорского чемпионата приняли участие более 5 тыс. человек в возрасте от 14 до 17 лет. В финал вышли 120 участников из 44 регионов России. По 10 талантов в каждой из 12 творческих компетенций: 3D-дизайнер, веб-дизайнер, видеомонтажер, видеооператор, звукорежиссер кино и медиа, клипмейкер, композитор популярной музыки, продюсер, стилист, сценарист, фотограф, художник-аниматор.
Победители получили денежные сертификаты. За первое место — до 300 тыс. рублей, второе место — до 200 тыс. рублей, третье место — до 100 тыс. рублей, а также возможность для стажировки, трудоустройства и интеграции работ в реальные проекты. Статус финалиста и победителя чемпионата учитывается в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы-партнеры по профильным направлениям подготовки.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.