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В Ростове осудили россиянина за госизмену и финансирование террористов

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Новороссийска Евгению Калганову, обвинявшемуся в государственной измене и содействии террористической деятельности в форме финансирования терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1, ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: Коммерсантъ

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Новороссийска Евгению Калганову, обвинявшемуся в государственной измене и содействии террористической деятельности в форме финансирования терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1, ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Из материалов дела следует, что с 2022 по 2023 год Калганов, временно находясь на территории Польши, осуществил 15 денежных переводов на реквизиты «Легиона “Свобода России” (организация признана террористической и запрещена в РФ). Мужчину задержали по возвращению в Россию.

Суд признал новороссийца виновным и назначил 16 лет колонии строгого режима. Первые пять лет осужденный отбудет в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.