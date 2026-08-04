В Ростове осудили россиянина за госизмену и финансирование террористов

Из материалов дела следует, что с 2022 по 2023 год Калганов, временно находясь на территории Польши, осуществил 15 денежных переводов на реквизиты «Легиона “Свобода России” (организация признана террористической и запрещена в РФ). Мужчину задержали по возвращению в Россию.