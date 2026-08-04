В 100 московских школах создадут современные рекреации для учеников

В учреждениях также установят более 400 питьевых фонтанчиков для начальных классов и свыше 500 — для основной и старшей школы. Кроме того, появится около 10 тысяч шкафчиков для хранения: для младшеклассников их разместят в кабинетах, а для других — в коридорах и рекреациях.