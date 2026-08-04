В 100 московских школах создадут современные рекреации для учеников

Рекреационные зоны оборудуют в 100 школах столицы, сообщили в департаменте образования и науки Москвы. Создание комфортных условий для детей — одна из задач национального проекта «Молодёжь и дети».
В новых зонах установят более 16 тысяч разных пуфов. Дополнят интерьер свыше 2,6 тысячи кресел с высокой спинкой и почти 2 тысячи модулей для сидения в виде домиков. Подоконники в школах тоже станут частью рекреационного пространства: их сделают шире и оснастят мягкими подушками.
В учреждениях также установят более 400 питьевых фонтанчиков для начальных классов и свыше 500 — для основной и старшей школы. Кроме того, появится около 10 тысяч шкафчиков для хранения: для младшеклассников их разместят в кабинетах, а для других — в коридорах и рекреациях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.