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Третий класс пожарной опасности установился на всей территории Воронежской области

МЧС предупредило о сильной жаре 5−6 августа.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Воронежской области предупредило о неблагоприятных и опасных погодных явлениях, ожидаемых 5 и 6 августа. Метеорологическая обстановка будет определяться антициклоном. Температурный режим окажется экстремальным: ночью воздух прогреется до +16…+21 °C, днем столбики термометров поднимутся до +31…+36 °C. В связи с этим объявлено предупреждение об опасном метеорологическом явлении — сильной жаре. 5 и 6 августа местами температура достигнет 35 .

Особую опасность представляет риск возникновения ландшафтных пожаров и перехода огня на жилые и хозяйственные постройки. Этому способствуют сильная жара, грозы и несоблюдение требований пожарной безопасности. По условиям погоды во всех районах региона установлен III класс пожарной опасности.

Наибольшая вероятность природных пожаров прогнозируется в Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Лискинском, Павловском, Россошанском, Ольховатском и Калачеевском муниципальных районах.

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