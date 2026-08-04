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Нижегородцы могут выбрать имя для маленькой зебры в зоопарке «Лимпопо»

В июле 2026 года в зоопарке «Лимпопо» зебра Чапмана по имени Ева стала мамой.

Жители Нижнего Новгорода могут выбрать имя для детеныша зебры в зоопарке «Лимпопо». Соответствующее голосование запустили в социальных сетях.

Напомним, что в июле 2026 года в зоопарке «Лимпопо» зебра Чапмана по имени Ева стала мамой. У нее родилась девочка.

Теперь нижегородцы могут предложить имена для новорожденной. Среди доступных вариантов — Веста, Мира и Эста.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что фотоловушка в Городецком округе сняла бурого медведя, который забрался в подкормочную площадку в поисках угощения.