Нижегородцы могут выбрать имя для маленькой зебры в зоопарке «Лимпопо»

Жители Нижнего Новгорода могут выбрать имя для детеныша зебры в зоопарке «Лимпопо». Соответствующее голосование запустили в социальных сетях.
Напомним, что в июле 2026 года в зоопарке «Лимпопо» зебра Чапмана по имени Ева стала мамой. У нее родилась девочка.
Теперь нижегородцы могут предложить имена для новорожденной. Среди доступных вариантов — Веста, Мира и Эста.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что фотоловушка в Городецком округе сняла бурого медведя, который забрался в подкормочную площадку в поисках угощения.