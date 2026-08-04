Бывший резидент ОЭЗ «Липецк» «Хэш Мейкер» незаконно занимался майнингом

В ходе судебного разбирательства установлено, что «Хэш Мейкер» фактически занималось майнингом криптовалюты на оборудовании, ввезенном в 2022 году по процедуре свободной таможенной зоны. На территории ОЭЗ были размещены металлические контейнеры с серверами, предназначенными для добычи криптовалюты методом хеширования. Согласно заключению эксперта, оборудование не предназначено для создания программ, баз данных и информационных систем, что противоречит бизнес-плану, заявленному в соглашении. В декабре 2024 года компания уведомила о внесении в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.