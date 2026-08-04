В Октябрьске Самарской области провели фестиваль «Батрацкая ярмарка»

Свои работы на фестивале представили местные городские мастера, а также гости из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Приволжского, Шигонского, Сызранского и Похвистневского районов. На площадках была предложена продукция столярной мастерской и студии керамики, традиционное ручное вязание спицами и крючком, плетение из лозы и ротанга, расписные имбирные пряники и многое другое. Помимо выставочных стендов на территории работали интерактивные площадки с мастер-классами. Атмосферу праздника дополнила живая музыка.