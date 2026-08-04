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В Октябрьске Самарской области провели фестиваль «Батрацкая ярмарка»

Мастера из разных городов и районов предложили изделия ручной работы.

Фестиваль народного творчества и ремесел «Батрацкая ярмарка» состоялся 1 августа в Октябрьске Самарской области. Событие провели в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в администрации городского округа.

Свои работы на фестивале представили местные городские мастера, а также гости из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Приволжского, Шигонского, Сызранского и Похвистневского районов. На площадках была предложена продукция столярной мастерской и студии керамики, традиционное ручное вязание спицами и крючком, плетение из лозы и ротанга, расписные имбирные пряники и многое другое. Помимо выставочных стендов на территории работали интерактивные площадки с мастер-классами. Атмосферу праздника дополнила живая музыка.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.