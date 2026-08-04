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Движение транспорта ограничено на участке улицы Малой Покровской до 15 августа

Это связано с работами на инженерных сетях.

Источник: Время

Движение транспорта на участке улицы Малой Покровской, в районе дома № 10Б, ограничено до 15 августа, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям знаков.

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