Путин наградил Тамару Москвину орденом Почета

Среди ее воспитанников — олимпийские чемпионы Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев, Оксана Казакова и Артур Дмитриев, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, а также чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов и чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.