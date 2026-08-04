Путин наградил Тамару Москвину орденом Почета

Награда присуждена главному тренеру автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной» за заслуги в области физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.
Тамара Москвина родилась в Ленинграде в 1941 году. Она является заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР и почетным гражданином Санкт-Петербурга. После завершения спортивной карьеры госпожа Москвина посвятила себя тренерской работе и подготовила несколько поколений титулованных фигуристов.
Среди ее воспитанников — олимпийские чемпионы Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев, Оксана Казакова и Артур Дмитриев, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, а также чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов и чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.