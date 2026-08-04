Ждут несчастья! Что запрещено на Трофима Бессонника, 5 августа 2026 года

А поскольку это было еще и время массового созревания ягод, то у дня 5 августа было и второе название — «Калинники-Малинники». Что само по себе говорит о том, что именно эти ягоды и собирали в основном в этот день. Их собирали для лечения простуд. Считалось, что калина 5 августа обладает максимальной пользой, но сырую калину не ели, добавляя в пироги, квас, кисель.