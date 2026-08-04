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В Калининграде женщина зарезала любимого, сбежала, а после вернулась понаблюдать за работой следователей

Погибшего обнаружили после звонка встревоженных соседей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде 51-летнюю женщину обвинили в убийстве возлюбленного. Об этом «Клопс» рассказали в региональном управлении СК во вторник, 4 августа.

Вечером 24 июля пара поссорилась в квартире на улице Краснодонской. Следователи считают, что горожанка, будучи пьяной, ударила 56-летнего приятеля ножом в живот и скрылась. От ранения мужчина скончался на месте.

Соседи почувствовали запах из квартиры и вызвали полицию. Когда силовики осматривали жильё, женщина вернулась и стала наблюдать за происходящим. Её заметили родственники погибшего и сообщили об этом оперативной группе. Калининградку задержали.

Суд отправил нападавшую в СИЗО до 30 сентября. Ей вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), по делу допрашивают свидетелей и проводят экспертизы.

В Калининграде задержали словака, который в парике и женской одежде пытался убить экс-супругу.

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