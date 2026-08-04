Что запрещено на Трофима Бессонника, 5 августа 2026 года

В светском календаре 5 августа можно обнаружить неожиданное, но очень гармоничное соседство зелёного сигнала регулировщика, ставшего символом открытых дорог и путей, и медового аромата русской старины.
Международный день светофора — о технике, которая управляет хаосом дорог, спасая миллионы жизней.
А День тульского пряника — о лакомстве, которое стало символом мастерства, гостеприимства и умения создавать маленькое чудо из муки и мёда. Один праздник — о безопасности, другой — о сладости бытия. И тот, и другой — о том, как человек делает мир упорядоченнее и добрее.
Светофор: от взрыва в Лондоне до победы над хаосом.
Идея регулировать движение появилась в 1868 году, когда Джон Пик Найт установил у здания парламента в Лондоне газовый светофор со стрелками. Но спустя три года его лампа взорвалась, ранив полицейского, — и о светофоре забыли почти на 50 лет.
Отсчёт современной эры начался 5 августа 1914 года в Кливленде: Джеймс Хог установил первый электрический светофор с красным и зелёным огнями и звуковым сигналом. Спустя шесть лет в Нью-Йорке и Детройте появились трёхцветные устройства с жёлтым сигналом — уже знакомые нам.
В нашей стране устройство появилось в январе 1930 года на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде, а через несколько месяцев — в Москве на Петровке. Слово «светофор» вошло в Большую советскую энциклопедию в 1932 году. Сегодня в Международный день светофора сотрудники ГИБДД и педагоги проводят акции, рассказывая детям о правилах дорожного движения. В Новосибирске, Перми и Москве стоят памятники этому устройству.
Тульский пряник: 300 лет славы, утраченной и возрождённой.
Первое упоминание о тульском прянике относится к 1685 году. Секреты рецепта передавались по мужской линии и строжайше охранялись. Мастера использовали резные доски, создавая шедевры с узорами, надписями и изображениями достопримечательностей. В XVIII веке пряник стал известен по всей Европе, а в 1778 году к юбилею Санкт-Петербурга был поднесён гигантский пряник с панорамой Российской империи.
После революции 1917 года производство было прервано, многие рецепты утеряны, а мастера погибли на войне. Возрождение началось в 1954 году, когда по сохранившимся образцам восстановили старые формы и способы выпечки. В 1996 году в Туле открылся Музей пряника, а в 2014 году на главной площади установили бронзовый памятник лакомству. Теперь День тульского пряника ежегодно отмечается 28 сентября, но в этот день аромат сладости всегда витает в воздухе.
О чём молятся святым Трофиму и Феофилу.
В православной традиции 5 августа — это день памяти святых Трофима и Феофила, которые жили на рубеже III-IV веков во времена правления римского императора Диоклетиана, жестоко преследовавшего христиан. Верующие отказывались почитать идолов, за что их вместе с 13-ю слугами схватили и пытали: избивали, подвешивали на дереве, терзали железом, а затем бросили в огонь. Однако мученики остались невредимы, и тогда их приговорили к казни через усекновение мечом.
Поскольку в это время было время жаркое — все старались как можно быстрее убрать выращенный урожай, то и почитать святых стали как покровителей жнецов, защитников от ночных страхов и помощников в тяжелой летней работе. Им молились об укреплении веры, исцелении и хорошем урожае.
Калинники-Малинники: сбор ягод.
Это было время, когда наши предки, не смыкая глаз, трудились в полях, а вечером гадали на пирогах о любви и собирали целебные ягоды. Потому и прозвали этот день в народе Трофим Бессонник, так как работать нашим пращурам в это время приходилось от зари до зари, а иногда и ночами. Этот адский труд и дал святому прозвище «Бессонник».
Главным делом дня была, конечно, работа в поле. Косили, жали, убирали хлеб. Верили, что ленивый летом обречен на голод зимой. Того, кто ослушается, покровитель дня мог наказать за лень.
А поскольку это было еще и время массового созревания ягод, то у дня 5 августа было и второе название — «Калинники-Малинники». Что само по себе говорит о том, что именно эти ягоды и собирали в основном в этот день. Их собирали для лечения простуд. Считалось, что калина 5 августа обладает максимальной пользой, но сырую калину не ели, добавляя в пироги, квас, кисель.
Обряды 5 августа: на любовь.
Молодые девушки, которые стремились выйти замуж, в этот день проводили специальный обряд. Они пекли пирожки с малиной и калиной и угощали ими парней: тому, кому попадался пирожок с малиной, была обеспечена страстная любовь и удача в романтических делах, а того, кому доставался пирожок с калиной, ожидала безответная любовь.
Чтобы быть красивой, девушки умывались 5 августа калиновым соком, а также умывались водой с ягодами.
Кроме всего прочего, наши предки верили, что 5 августа активизируется нечистая сила. Чтобы защитить себя и дом, люди прибегали к силе железа:
клали под подушку ложку, ключ или нож;
железо считалось «амулетом», отгоняющим злых духов и дурные сны;
женщины развешивали ветки калины в доме как оберег.
День был также благоприятным для сбора лекарственных растений. Считалось, что в этот день они обладают особой силой.
Запреты на Трофима Бессонника: не жадничать.
Чего категорически нельзя делать 5 августа:
Долго спать, лениться и бездельничать. Всякий, кто пренебрегает работой, накликает неурожай, болезни и проблемы с деньгами.
Работать в полдень (с 12 до 15 часов). В полдень строжайше запрещалось работать или выходить на поле. Верили, что над полями появляются Полудницы — духи жары, насылающие солнечный удар, обморок, галлюцинации.
Угощать вареньем до окончания заготовок. Пока не закончишь заготовки, угощать вареньем запрещалось — иначе оно испортится (забродит или заплесневеет).
Есть сырую калину. Калину употребляли только в переработанном виде (пироги, кисель, квас). Считалось, что сырая калина приносит неудачи в любви.
Ломать и рубить ветки калины и малины. Запрещалось без нужды ломать ветки калины, иначе навлечешь одиночество и разлуку с любимым. Обидчика деревьев ждут несчастья.
Жадничать и отказывать в помощи. В этот день категорически нельзя быть скупым. Жадность и отказ в помощи могли привести к финансовым проблемам.
Мужчинам ходить в лес в одиночку. Особый запрет для мужчин: нельзя уходить в лес одному. Верили, что русалки и кикиморы могут утащить одинокого путника в качестве жениха.
Ссориться и конфликтовать. Старались избегать конфликтов, так как ссора могла притянуть несчастья в дом.
Начинать новые проекты. Считалось, что всё старание в новых делах 5 августа окажется неудачным.
Как прожить 5 августа: испеките пирог.
15 идей, как применить традиции предков и адаптировать их к современной жизни:
Сделайте генеральную уборку или разберите завалы на работе. Это будет символической «жатвой» — очистите пространство и завершите начатое.
Допишите отчет, закончите курсовую. Используйте энергию дня для завершения затянувшихся дел.
Сделайте маску для лица из свежих ягод (малины, калины или клубники). Это придаст коже сияние и свежесть, как в старину умывание калиновым соком.
Устройте перерыв на обед (особенно если работаете на улице). Укройтесь в тени с 12 до 15 часов, чтобы избежать солнечного удара.
Купите на рынке свежие ягоды и заморозьте их. Это полезно для здоровья. Кроме того, соком или отваром калины можно умыться для тонуса кожи.
Заварите травяной чай. Соберите (или купите в аптеке) мяту, зверобой, чабрец — в день Трофима они считаются особенно сильными.
Испеките пирог с малиновым вареньем и угостите близких. Это древний жест щедрости.
Устройте ягодное гадание. Испеките маленькие пирожки с разными начинками (малина, калина, творог) и угостите друзей. Посмотрите, кому что достанется — к страстной любви, сладкой жизни или неожиданным новостям.
Помогите нуждающимся. Переведите небольшую сумму в благотворительный фонд.
Положите под подушку железный предмет (ложку, ключ). Это поможет справиться с бессонницей и тревожностью.
Украсьте дом сухими веточками калины или красными лентами. Красный цвет издавна считался защитным, ассоциировался с жизнью и энергией.
Наденьте одежду красного цвета. Чтобы привлечь удачу и защититься от негатива.
Вставайте рано, но не ложитесь спать слишком поздно. Баланс труда и отдыха сохранит ваши силы и здоровье.
Не переедайте и не употребляйте тяжелую пищу. День подходит для легкой еды.
Создайте «день без ругани». Постарайтесь избегать ссор с близкими и коллегами.
Приметы дня на 5 августа:
Утренний туман по земле стелется — к жаркой, ясной и солнечной погоде.
Туман — также к большому урожаю грибов.
Яркие звезды ночью — к дождю.
Крик совы или филина — к похолоданию.
Алый закат — к усилению ветров.
Голуби спрятались в гнезда утром — к ненастью.
Муравьи активны и ползают вне муравейника — к солнечному дню.
Громкие и частые раскаты грома — к дождю.