В центре Калининграда сносят ТЦ «Барнаульский». На территории работает тяжёлая техника.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, возле комплекса на улице Барнаульской установили сине-белый забор. С обратной стороны торговый центр разрушают при помощи экскаватора. На строительной площадке сообщили, что в будущем здесь планируют разместить жилой комплекс «Онегин».
Торговый центр «Барнаульский» располагается на участке с кадастровым номером 39:15:132312:509. Площадь территории составляет 1,3 гектара. Согласно публичной кадастровой карте, она предназначена под среднеэтажное жильё.
ТЦ «Барнаульский» принадлежит калининградскому ООО «АБ ОВО». С апреля 2026 года учредителем компании стало зарегистрированное в Зеленоградске ООО «СЗ “Альфа-Строй”». Собственники организации — Мария Терехова, Василий Рубиш и Артём Сушко. Их доли заложены в Сбербанке. Терехова также является генеральным директором «АБ ОВО», а Рубиш — исполнительным.
Собственники не исключали строительства жилья на месте торгового центра «Барнаульского». Как писал портал Rugrad, Мария Терехова говорила о планах превратить объект во «что-нибудь интересное». В публикации также отмечалось, что она владеет рукописью «Письма Татьяны к Онегину» с подлинным автографом Александра Пушкина. Инвестор не исключала, что в будущем здание будет с этим связано.
Отметим, что торговый центр «Барнаульский» размещался в довоенном здании. По данным из открытых источников, его построили в начале ХХ века. Там располагалась одна из первых крытых многоуровневых стоянок Германии, рассчитанная на 350 автомобилей. Трёхэтажный паркинг был оборудован заправкой и мойкой. Объект построил производитель велосипедов Todtenhöfer AG.
После войны комплекс на Барнаульской использовали как гараж и станцию скорой медицинской помощи. В 1990-е здание переоборудовали под магазины.