В центре Калининграда сносят ТЦ «Барнаульский»

Собственники не исключали строительства жилья на месте торгового центра «Барнаульского». Как писал портал Rugrad, Мария Терехова говорила о планах превратить объект во «что-нибудь интересное». В публикации также отмечалось, что она владеет рукописью «Письма Татьяны к Онегину» с подлинным автографом Александра Пушкина. Инвестор не исключала, что в будущем здание будет с этим связано.