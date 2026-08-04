Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Калининграда сносят ТЦ «Барнаульский»

На территории работает тяжёлая техника.

8

В центре Калининграда сносят ТЦ «Барнаульский». На территории работает тяжёлая техника.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, возле комплекса на улице Барнаульской установили сине-белый забор. С обратной стороны торговый центр разрушают при помощи экскаватора. На строительной площадке сообщили, что в будущем здесь планируют разместить жилой комплекс «Онегин».

Торговый центр «Барнаульский» располагается на участке с кадастровым номером 39:15:132312:509. Площадь территории составляет 1,3 гектара. Согласно публичной кадастровой карте, она предназначена под среднеэтажное жильё.

ТЦ «Барнаульский» принадлежит калининградскому ООО «АБ ОВО». С апреля 2026 года учредителем компании стало зарегистрированное в Зеленоградске ООО «СЗ “Альфа-Строй”». Собственники организации — Мария Терехова, Василий Рубиш и Артём Сушко. Их доли заложены в Сбербанке. Терехова также является генеральным директором «АБ ОВО», а Рубиш — исполнительным.

Собственники не исключали строительства жилья на месте торгового центра «Барнаульского». Как писал портал Rugrad, Мария Терехова говорила о планах превратить объект во «что-нибудь интересное». В публикации также отмечалось, что она владеет рукописью «Письма Татьяны к Онегину» с подлинным автографом Александра Пушкина. Инвестор не исключала, что в будущем здание будет с этим связано.

Отметим, что торговый центр «Барнаульский» размещался в довоенном здании. По данным из открытых источников, его построили в начале ХХ века. Там располагалась одна из первых крытых многоуровневых стоянок Германии, рассчитанная на 350 автомобилей. Трёхэтажный паркинг был оборудован заправкой и мойкой. Объект построил производитель велосипедов Todtenhöfer AG.

После войны комплекс на Барнаульской использовали как гараж и станцию скорой медицинской помощи. В 1990-е здание переоборудовали под магазины.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше