Доказана одна из гипотез Дарвина о плотоядных растениях

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Китайские ботаники получили первые свидетельства того, что один из видов цветов-камнеломок, произрастающих на Тибете и в горах на юге Китая, способен ловить и переваривать насекомых. Это подтвердило гипотезу Чарльза Дарвина, который еще в 1875 году выдвинул предположение о плотоядности этих цветов, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
«Проведенные нами полевые эксперименты и анализ образцов из гербариев показал, что горные растения вида Saxifraga candelabrum способны приманивать насекомых и ловить их при помощи волосков на поверхности их листьев и соцветий. Также нам удалось подтвердить при помощи изотопного и генетического анализа, что эти растения переваривают добычу при помощи особого набора ферментов», — говорится в публикации.
К такому выводу пришла группа ботаников под руководством профессора Ботанического института КАН в Куньмине Суня Хана при попытке получить ответ на одну из самых старых загадок, связанных с именем Чарльза Дарвина. Полтора столетия назад он обратил внимание, что камнеломки, произрастающие в горных регионах Евразии, покрыты набором ворсинок, похожих на волоски росянок — плотоядных растений, которые активно изучал основоположник теории эволюции в предыдущие годы.
Это наблюдение побудило Дарвина провести серию опытов с этими цветами в надежде заставить их поймать и переварить насекомое, однако ему не удалось получить однозначных свидетельств в пользу этой гипотезы из-за небольших размеров этих ворсинок и малых количеств жидкости, которую они выделяют. Впоследствии ботаникам также не удавалось подтвердить или исключить плотоядность у этих растений, из-за чего их статус оставался предметом споров.
Первое подтверждение гипотезы Дарвина.
Профессор Сунь Хан разрешил эти диспуты, наблюдая за взаимодействиями камнеломок Saxifraga candelabrum, произрастающих на высоте в 2−3 тыс. м над уровнем моря на Тибете и в горах Хэндуаньшань на юге Китая, и большого числа видов местных насекомых. В ходе этих наблюдений исследователи установили камеры рядом с 32 камнеломками, а также изучили структуру их генома и химический состав липких выделений на кончиках их ворсинок.
Наблюдения показали, что данные цветы привлекали внимание разных насекомых, часть которых была опылителями, тогда как мелкие комары-звонцы часто застревали в ворсинках, покрывались их выделениями и переваривались. Ученые вырастили мушек-дрозофил, в чьих белках содержалось большое количество азота-15, тяжелого изотопа этого элемента, и попытались «скормить» этих насекомых растениям.
Последующие наблюдения и замеры долей изотопов показали, что камнеломки активно вбирали в себя переваренную биомассу мушек-дрозофил и при этом вырабатывали примерно тот же набор ферментов, что и ворсянки. Это свидетельствует о схожем характере эволюции многих хищных представителей флоры, превративших приспособления, изначально защищавшие их от атак травоядных насекомых, в инструмент охоты на их плотоядных сородичей, подытожили профессор Сунь Хан и его коллеги.