Доказана одна из гипотез Дарвина о плотоядных растениях

Это наблюдение побудило Дарвина провести серию опытов с этими цветами в надежде заставить их поймать и переварить насекомое, однако ему не удалось получить однозначных свидетельств в пользу этой гипотезы из-за небольших размеров этих ворсинок и малых количеств жидкости, которую они выделяют. Впоследствии ботаникам также не удавалось подтвердить или исключить плотоядность у этих растений, из-за чего их статус оставался предметом споров.