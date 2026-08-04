Фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» впервые прошел в Башкирии

Фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» впервые состоялся в Республике Башкортостан при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Ишимбайского района.
Мероприятие организовали 11−12 июля одновременно в селах Верхотор и Воскресенское. Первая площадка превратилась в открытый музей индустриального наследия. На территории обновленного парка «Театр времен» прошла выставка‑реконструкция горнозаводской жизни. Она развернулась среди исторических кирпичных сооружений, в числе которых — чугунный арочный мост через реку Тор, двухэтажное здание заводоуправления с элементами барокко и складские постройки XIX века.
На площадке в Воскресенском акцент был сделан на современном искусстве и мультимедийных проектах. Там представили генеративные световые инсталляции, сопровождающие выступления музыкантов. Отдельным событием стал совместный проект «Колокола, гусли, эмбиент», объединяющий традиционные инструменты, колокольный звон и электронную музыку. Кроме того, работала гастрономическая зона с блюдами местной кухни. Для посетителей также подготовили мастер-классы, посвященные минералам и истории добычи руды на Южном Урале.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.