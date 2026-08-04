Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На повороте с Гагарина на Литовский Вал снова путаются водители

Повернуть налево с трамвайных путей теперь нельзя.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на перекрёстке Гагарина и Литовского Вала нанесли новую разметку. Что поменялось для водителей, читайте в материале «Клопс».

Теперь при движении по Гагарина повернуть налево на Литовский Вал с трамвайных путей нельзя: на подъезде к пересечению появилась сплошная линия, запрещающая такой манёвр.

Повернуть в сторону Московского проспекта можно со средней полосы. Формально подобная схема действует ещё с 2023 года: тогда на перекрёстке убрали знаки, которые разрешали движение с трамвайных путей, и оставили для левого поворота одну полосу вместо двух.

Идея была в том, чтобы убрать толчею на въезде к Литовскому Валу. Там дальше остаётся одна полоса, и раньше водителям приходилось разбираться на месте, кто может ехать первым.

Но недавно дорожники добавили сумятицы. Двойная сплошная появилась за трамвайными путями попутного направления по самой Гагарина — фактически на той полосе, с которой автомобилисты привыкли поворачивать. Других понятных подсказок — знаков или стрелок на асфальте — на участке не было.

Из-за этого у Литовского Вала снова началась суматоха: водители сигналили друг другу, пытаясь понять, кто и куда имеет право двигаться. Сейчас, судя по наблюдениям на месте, примерно каждый третий автомобилист на этом участке всё равно ПДД нарушает.

Новая сплошная перед трамвайными путями запрещает поворот с них более явно, но полностью проблему не решает. Если водитель не знает схему заранее, разобраться на подъезде к перекрёстку по-прежнему непросто.

Ещё один вопрос — что будет зимой, когда разметку закроет снегом: без дублирующих знаков споры между водителями могут вернуться. Автомобилисты сообщают, что на пересечении работают камеры, и пересекающим разметку, грозит штраф.

Как менялась дорожная ситуация на этом участке, читайте в материале «Клопс».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше