На повороте с Гагарина на Литовский Вал снова путаются водители

Но недавно дорожники добавили сумятицы. Двойная сплошная появилась за трамвайными путями попутного направления по самой Гагарина — фактически на той полосе, с которой автомобилисты привыкли поворачивать. Других понятных подсказок — знаков или стрелок на асфальте — на участке не было.