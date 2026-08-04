На повороте с Гагарина на Литовский Вал снова путаются водители

В Калининграде на перекрёстке Гагарина и Литовского Вала нанесли новую разметку. Что поменялось для водителей, читайте в материале «Клопс».
Теперь при движении по Гагарина повернуть налево на Литовский Вал с трамвайных путей нельзя: на подъезде к пересечению появилась сплошная линия, запрещающая такой манёвр.
Повернуть в сторону Московского проспекта можно со средней полосы. Формально подобная схема действует ещё с 2023 года: тогда на перекрёстке убрали знаки, которые разрешали движение с трамвайных путей, и оставили для левого поворота одну полосу вместо двух.
Идея была в том, чтобы убрать толчею на въезде к Литовскому Валу. Там дальше остаётся одна полоса, и раньше водителям приходилось разбираться на месте, кто может ехать первым.
Но недавно дорожники добавили сумятицы. Двойная сплошная появилась за трамвайными путями попутного направления по самой Гагарина — фактически на той полосе, с которой автомобилисты привыкли поворачивать. Других понятных подсказок — знаков или стрелок на асфальте — на участке не было.
Из-за этого у Литовского Вала снова началась суматоха: водители сигналили друг другу, пытаясь понять, кто и куда имеет право двигаться. Сейчас, судя по наблюдениям на месте, примерно каждый третий автомобилист на этом участке всё равно ПДД нарушает.
Новая сплошная перед трамвайными путями запрещает поворот с них более явно, но полностью проблему не решает. Если водитель не знает схему заранее, разобраться на подъезде к перекрёстку по-прежнему непросто.
Ещё один вопрос — что будет зимой, когда разметку закроет снегом: без дублирующих знаков споры между водителями могут вернуться. Автомобилисты сообщают, что на пересечении работают камеры, и пересекающим разметку, грозит штраф.
Как менялась дорожная ситуация на этом участке, читайте в материале «Клопс».