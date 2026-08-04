Воронежского перевозчика включили в реестр недобросовестных поставщиков

Ситуация развивалась так: предприятие выиграло конкурс на обслуживание пассажирских маршрутов, подписало контракт, но вскоре уведомило министерство о невозможности выполнить взятые обязательства. В установленные Федеральным законом № 44 ФЗ сроки нарушения не были устранены — автобусы так и не вышли на линии.