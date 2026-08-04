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Воронежского перевозчика включили в реестр недобросовестных поставщиков

Перевозчик отказался обслуживать маршруты после победы в конкурсе.

АО «Хохольское АТП» внесено в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) по решению УФАС по Воронежской области. Об этом рассказали в министерстве промышленности и транспорта региона 4 августа.

Срок включения — 2 года, то есть до июля 2028 го компания лишается права заключать государственные и муниципальные контракты.

Ситуация развивалась так: предприятие выиграло конкурс на обслуживание пассажирских маршрутов, подписало контракт, но вскоре уведомило министерство о невозможности выполнить взятые обязательства. В установленные Федеральным законом № 44 ФЗ сроки нарушения не были устранены — автобусы так и не вышли на линии.

Чтобы не допустить сбоев в транспортном обслуживании жителей, ведомство оперативно привлекло к работе другого участника закупки. В результате движение маршрутов удалось сохранить без перебоев.

Помимо запрета на участие в госзакупках, для АО «Хохольское АТП» наступают и другие последствия: серьезный репутационный ущерб и усиленный контроль со стороны регулятора при любых будущих попытках участвовать в торгах.