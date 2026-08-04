На пляжном фестивале в Подмосковье прошли тренировки от звезд спорта

Второй фестиваль «Звездное лето в Подмосковье» прошел 2 августа на пляже «Черноголовский пруд» в Ногинске, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. Проект реализуется в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Для гостей фестиваля организовали разминку, подвижные игры, открытые тренировки по различным дисциплинам, интерактивы для всей семьи, а также розыгрыш призов. Каждый желающий мог поучаствовать в мастер-классах под руководством известных спортсменов.
В звездную команду вошли олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, пятикратная чемпионка Европы по регби-7 Дарья Норицина, чемпион мира по пляжному футболу, двукратный чемпион России Борис Никоноров, чемпионка России по пляжному волейболу Анастасия Барсук и другие. Кульминацией фестиваля стал волейбольный матч в формате 5×5 между командой звезд и сборной жителей и гостей Ногинска. Сеты в игре длились до 7 очков, после чего состав участников менялся. Это позволило каждому посостязаться со звездами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.