На пляжном фестивале в Подмосковье прошли тренировки от звезд спорта

В звездную команду вошли олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, пятикратная чемпионка Европы по регби-7 Дарья Норицина, чемпион мира по пляжному футболу, двукратный чемпион России Борис Никоноров, чемпионка России по пляжному волейболу Анастасия Барсук и другие. Кульминацией фестиваля стал волейбольный матч в формате 5×5 между командой звезд и сборной жителей и гостей Ногинска. Сеты в игре длились до 7 очков, после чего состав участников менялся. Это позволило каждому посостязаться со звездами.