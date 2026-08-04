В Белгороде основателю ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко дали 18 лет колонии

Кроме того, осужденный вместе с соучастниками вымогал деньги у желающих заключить контракт с Минобороны РФ. По данным следствия, пострадавших убеждали перевести средства, полученные за заключение контракта, якобы за помощь с документами или покупку оборудования. Всего злоумышленники похитили более 8,8 млн руб. Потерпевшими по делу признаны около 100 человек.