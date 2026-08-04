Комплекс зданий. В Перми появится новый онкологический центр

ДОМ.РФ комплексно финансирует проект строительства онкоцентра, используя разные инструменты. Суммарно он направит на его реализацию более 16 млрд рублей. Так, свыше 10,5 млрд рублей были предоставлены с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Он позволяет привлекать средства инвесторов на рынках капитала и направлять на развитие объектов инфраструктуры в регионах страны. Регион, таким образом, экономит бюджетные средства и получает возможность реализовывать на своей территории капиталоёмкие социально значимые проекты.