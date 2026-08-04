Комплекс зданий. В Перми появится новый онкологический центр

В 2027 году в Перми планируется открытие нового онкологического центра. Строительство объекта финансирует банк. Он направил первый транш в сумме более 180 миллионов рублей. Общая сумма кредита составит около 6 миллиардов рублей. Средства предусмотрены для завершения строительства комплекса зданий онкологического центра, закупки медицинского оборудования и организации последующей работы центра.
ДОМ.РФ комплексно финансирует проект строительства онкоцентра, используя разные инструменты. Суммарно он направит на его реализацию более 16 млрд рублей. Так, свыше 10,5 млрд рублей были предоставлены с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Он позволяет привлекать средства инвесторов на рынках капитала и направлять на развитие объектов инфраструктуры в регионах страны. Регион, таким образом, экономит бюджетные средства и получает возможность реализовывать на своей территории капиталоёмкие социально значимые проекты.
«Привлечённый через инфраструктурные облигации заём направлен региону в полном объёме. Эти средства помогли построить хирургический стационар, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центры, радиологический стационар. Теперь мы подключаем банковское финансирование, чтобы обеспечить оснащение центра современным медицинским оборудованием и подготовить к началу работы и приёму пациентов», — сказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Александр Аксаков.