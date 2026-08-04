Борцы из Подмосковья завоевали 2 медали на чемпионате России

Всего участниками соревнований, которые состоялись в подмосковном поселке Новоивановское, стали 379 борцов из 39 регионов. В итоге золотую медаль в весовой категории до 74 кг завоевал Иналбек Шериев. Другой представитель Подмосковья Алик Хадарцев взял бронзу. Он выступал в весовой категории до 65 кг. Уточним, что он досрочно победил в борьбе за третье место.