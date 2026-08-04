Борцы из Подмосковья завоевали 2 медали на чемпионате России

Спортсмены из Московской области завоевали медали на чемпионате России по вольной борьбе среди мужчин, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Состязания прошли в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».
Всего участниками соревнований, которые состоялись в подмосковном поселке Новоивановское, стали 379 борцов из 39 регионов. В итоге золотую медаль в весовой категории до 74 кг завоевал Иналбек Шериев. Другой представитель Подмосковья Алик Хадарцев взял бронзу. Он выступал в весовой категории до 65 кг. Уточним, что он досрочно победил в борьбе за третье место.
Теперь эти подмосковные спортсмены получили право представлять Россию на чемпионате мира в Астане. Указанные соревнования пройдут с 24 октября по 1 ноября.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.