В Железнодорожном пожаловались на полное отсутствие топлива на АЗС

Жители поселка Железнодорожный Правдинского района пожаловались на полное отсутствие топлива на АЗС. Этот фактор, как считают местные предприниматели, может повлиять в том числе на туристический поток. Один из бизнесменов Железнодорожного сообщил «Новому Калининграду», что бензина в поселке нет с начала лета.
«В поселке нет никакого бензина. Ни 92-го, ни 95-го, ни дизеля», — уточнил он.
В правительстве Калининградской области по этому вопросу «Новому Калининграду» заявили, что вопрос решился во вторник, 4 августа.
«В Железнодорожном есть только небольшая частная заправка, — уточнили в правительстве. — По нашей информации, сегодня утром на нее завезли топливо. Ближайшая из крупных сетей АЗС, на которой представлены все виды топлива, расположена в Правдинске (“Сургутнефтегаз”)».
Напомним, что вечером в воскресенье, 2 августа, корреспондент «Нового Калининграда» провел очередной мониторинг цен и наличия топлива на семи автозаправочных станциях Калининграда и сравнил ситуацию не с предыдущей неделей, а с показателями годичной давности — 7 августа 2025 года. Поводом стало долгожданное завершение топливного кризиса, который в июне-июле привел к дефициту бензина, ограничениям на отпуск топлива и большим очередям на заправках. Теперь бензин и дизельное топливо имеются в продаже на всех АЗС, участвующих в нашем мониторинге.