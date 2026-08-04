В Железнодорожном пожаловались на полное отсутствие топлива на АЗС

Напомним, что вечером в воскресенье, 2 августа, корреспондент «Нового Калининграда» провел очередной мониторинг цен и наличия топлива на семи автозаправочных станциях Калининграда и сравнил ситуацию не с предыдущей неделей, а с показателями годичной давности — 7 августа 2025 года. Поводом стало долгожданное завершение топливного кризиса, который в июне-июле привел к дефициту бензина, ограничениям на отпуск топлива и большим очередям на заправках. Теперь бензин и дизельное топливо имеются в продаже на всех АЗС, участвующих в нашем мониторинге.