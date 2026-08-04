Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Железнодорожном пожаловались на полное отсутствие топлива на АЗС

В правительстве региона уточнили, что топливо на единственную заправку поселка завезли утром 4 августа.

Жители поселка Железнодорожный Правдинского района пожаловались на полное отсутствие топлива на АЗС. Этот фактор, как считают местные предприниматели, может повлиять в том числе на туристический поток. Один из бизнесменов Железнодорожного сообщил «Новому Калининграду», что бензина в поселке нет с начала лета.

«В поселке нет никакого бензина. Ни 92-го, ни 95-го, ни дизеля», — уточнил он.

В правительстве Калининградской области по этому вопросу «Новому Калининграду» заявили, что вопрос решился во вторник, 4 августа.

«В Железнодорожном есть только небольшая частная заправка, — уточнили в правительстве. — По нашей информации, сегодня утром на нее завезли топливо. Ближайшая из крупных сетей АЗС, на которой представлены все виды топлива, расположена в Правдинске (“Сургутнефтегаз”)».

Напомним, что вечером в воскресенье, 2 августа, корреспондент «Нового Калининграда» провел очередной мониторинг цен и наличия топлива на семи автозаправочных станциях Калининграда и сравнил ситуацию не с предыдущей неделей, а с показателями годичной давности — 7 августа 2025 года. Поводом стало долгожданное завершение топливного кризиса, который в июне-июле привел к дефициту бензина, ограничениям на отпуск топлива и большим очередям на заправках. Теперь бензин и дизельное топливо имеются в продаже на всех АЗС, участвующих в нашем мониторинге.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше