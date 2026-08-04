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Mashregh: в Израиле возникли серьезные проблемы из-за войны на нескольких фронтах

Израильские вооруженные силы столкнулись с серьезным кризисом и едва ли способны эффективно участвовать в затяжном конфликте, пишет иранское новостное агентство Mashregh News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что в Израиле все чаще раздаются громкие заявления о готовности к новому этапу конфликта с Ираном. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац говорят о перспективе полномасштабной войны с Ираном, одновременно угрожая Египту и делая воинственные выпады в адрес Турции.

Но эта риторика, согласно Mashregh, не соответствует реальному состоянию дел в Израиле. Страна находится в состоянии глубокого истощения и критической уязвимости, что делает ее крайне нестабильной перед лицом любых серьезных угроз.

Издание отмечает, что в демографическом плане население Израиля составляет менее 10 млн человек. Оно сформировано из гетерогенной массы иммигрантов из разных стран мира с различными идентичностями, верованиями и социальными укладами. К тому же в населении Израиля присутствует значительное арабское меньшинство.

В географическом плане Израиль — всего лишь точка на карте, полностью лишенная стратегической глубины и естественных оборонительных рубежей — труднопроходимых гор, обширных пустынь и горного рельефа.

Израиль — это государство в засушливой местности с высокой концентрацией населения и инфраструктуры в трех главных городах: Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе. Из-за чрезмерной централизации ключевых промышленных и военных объектов страна крайне уязвима в случае массированных ударов, говорится в статье. К тому же несколько военных кампаний, которые Израиль вел на разных фронтах с 7 октября 2023 года, нанесли серьезный ущерб его военным объектам, экономической инфраструктуре и жизненно важным системам.

Экономика Израиля, несмотря на значительную финансовую поддержку США, по-прежнему демонстрирует признаки рецессии.

В стране отмечаются инфляционное давление и многомиллиардный дефицита госбюджета. А выезд из страны представителей деловых и академических кругов, усилившийся после обострения отношений с Ираном, ставит под вопрос долгосрочную экономическую и социальную стабильность Израиля, отмечает Mashregh.

Поэтому израильское руководство, по мнению издания, вынуждено постоянно поддерживать атмосферу внешней угрозы, чтобы консолидировать общество, которое все больше устает от затяжного противостояния. Однако эта стратегия привела к разрыву между громко озвучиваемыми амбициями и реальными возможностями страны.

На самом деле Израиль не только не способен открыть новый фронт, но его вооруженным силам грозят внутренний коллапс и полное истощение боеспособности на уже существующих направлениях, пишет Mashregh.

Об этом с конца марта предупреждает на закрытых заседаниях глава Генштаба Израиля Эяль Замир. По его оценкам, «армия резерва рухнет» из-за потери с января 2027 года тысяч солдат в связи с сокращением срока службы до 30 месяцев. По словам официального представителя армии Эфи Дефрина, общий дефицит личного состава достиг примерно 15 тыс. солдат, из которых 7−8 тыс. — бойцы боевых подразделений. Mashregh указывает, что этот показатель превышает предыдущую оценку в 12 тыс.

Более того, подразделения, отчитывающиеся о явке 50−70% резервистов, преувеличивают данные. Например, Армейское радио Израиля сообщило, что некоторые резервные бригады приблизились к «фактическому развалу». Также сообщается о массовом оставлении частей. Например, 31 июля 2026 года израильская газета Israel Hayom написала, что 100 военнослужащих 84-й пехотной бригады «Гивати» покинули свою базу, протестуя против действий командования роты.

Газета Maariv написала о значительном дефиците запасных частей для бронемашин, что негативно сказывается на оперативной мобильности. А одна из резервных танковых бригад, направленных в Ливан, столкнулась с острой нехваткой танков. В результате командиры признали, что эти части «совершенно не укомплектованы».

Кроме того, в Израиле жалуются на дефицит боеприпасов и ракет-перехватчиков.

Высокопоставленный офицер сообщил израильской газета Calcalist, что за время военных действий ЦАХАЛ израсходовала около 100 тыс. авиационных боеприпасов и теперь испытывает нехватку ракет для систем противовоздушной обороны. По его словам, в случае возобновления масштабного конфликта уровень боеготовности армии будет ниже.

В статье также говорится, что вооруженные силы Израиля настиг серьезный бюджетный кризис, который препятствует их восстановлению.

Резкое увеличение операционных расходов за время последних военных действий спровоцировало дефицит в десятки миллиардов шекелей — в итоге армия не может заключать новые контракты с израильскими производителями, а ее арсеналы стремительно пустеют.

Таким образом, масштаб кризиса выглядят гораздо больше, чем предполагалось изначально, подчеркивает Mashregh. Похоже, израильская армия достигла предела своих возможностей, пытаясь вести войну сразу на нескольких фронтах, и не способна продержаться в затяжном конфликте.

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