Mashregh: в Израиле возникли серьезные проблемы из-за войны на нескольких фронтах

Израиль — это государство в засушливой местности с высокой концентрацией населения и инфраструктуры в трех главных городах: Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе. Из-за чрезмерной централизации ключевых промышленных и военных объектов страна крайне уязвима в случае массированных ударов, говорится в статье. К тому же несколько военных кампаний, которые Израиль вел на разных фронтах с 7 октября 2023 года, нанесли серьезный ущерб его военным объектам, экономической инфраструктуре и жизненно важным системам.